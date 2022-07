LENS-INTER Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere Online Amichevole Estate: Sky o Dazn?

Dove vedere Diretta Lens-Inter Streaming senza Rojadirecta. Dopo aver battuto per 4-1 il Lugano alla prima uscita e aver pareggiato in rimonta col Monaco al Mazza di Ferrara, per i nerazzurri di Inzaghi arriva una trasferta in Francia sul campo del Lens, settimo nell’ultima Ligue 1 vinta dal PSG. Lens-Inter si giocherà oggi sabato 23 luglio 2022 allo stadio Bollaert-Delelis di Lens, in Francia. Fischio d’inizio previsto alle ore 18:30 italiae.Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Lens-Inter streaming gratis e diretta video tv.

Lens-Inter Streaming probabili formazioni



LENS (3-4-3): Samba; Gradit, Danso, Medina; Frankowski, Abdul Samed, Fofana, Machado; Kakuta, Sotoca, Ganago. Allenatore Haise.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Lazaro; Lukaku, Lautaro. Allenatore Simone Inzaghi.

Lens-Inter al posto di Rojadirecta TV?



Lens-Inter in tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Lens-Inter Streaming Gratis invece di Rojadirecta in italiano



Rojadirecta Lens-Inter Streaming, alternativa?

Lens-Inter non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Roja Me, Rojadirecta En Vivo o RojadirectaTV.