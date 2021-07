TRIESTINA ROMA Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV, dove vedere l’Amichevole Estiva con Cellulare Tablet e PC

Dove vedere Diretta Triestina Roma Streaming senza Rojadirecta, Amichevole calcio d’estate. Alle ore 19:30 di mercoledì 21 luglio 2021 la Roma di José Mourinho affronta la sua terza partita amichevole di preparazione all’inizio della Serie A 2021-2022. Dopo la sfida contro il Montecatini e quella contro la Ternana affronta la Triestina in un test importante per mettere sulle gambe minuti in vista della prossima stagione. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire Triestina Roma video streaming gratis e diretta live tv.

Diretta Triestina Roma Streaming, prestanzione match

La Triestina, formazione che milita in Serie C, nella passata stagione è arrivata sesta nel Girone B, uscendo al primo turno dei playoff. Triestina-Roma si giocherà mercoledì 21 luglio 2021 allo stadio Stadio Nereo Rocco, a Trieste.

Calcio d’inizio fissato alle ore 19:30.

La probabile formazione della Roma:

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Smalling, Tripi; Diawara, Villar; Carles Perez, Zalewski, El Shaarawy; Mayoral. Allenatore José Mourinho.

Triestina Roma in Diretta TV al posto di Rojadirecta ITA



Triestina Roma sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia (digitale terrestre, visibile sul canale 60, in HD sul canale 560). La partita non viene trasmessa in chiaro dalla Rai e nemmeno su DAZN.

Triestina Roma Streaming alternativa a Rojadirecta

Triestina Roma sarà disponibile in streaming live su Sportitalia (sul sito ufficiale, sull’app mobile e Amazon firestick) e su Roma TV+, visibile sul sito ufficiale della Roma. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.