PARMA ROMA Streaming info ROJADAIRECTA TV Gratis: Diretta DAZN o Sky Serie A?

Dove vedere Diretta Parma Roma Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta e TarjetaRojaOnline: Video Serie A 27a giornata. Alle ore 15 italiane di oggi domenica 14 marzo 2021, si gioca Parma Roma in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match della 27a giornata di Serie A.

La Roma ha vinto otto delle ultime 10 partite di Serie A contro il Parma (1N, 1P), segnando in ciascuno di questi otto successi almeno due reti. La Roma è la squadra contro cui il Parma ha perso più partite in Serie A (33 su 53) e contro cui ha incassato più gol (94). Il Parma ha vinto l’ultima gara casalinga di Serie A contro la Roma, nel novembre 2019 (2-0), solo tra il 1990 e il 1993 ha ottenuto almeno due successi interni di fila contro i giallorossi nella competizione (tre in quel caso).

Parma Roma Diretta al posto di Rojadirecta TV

Parma Roma viene trasmessa in diretta tv con DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Gianluca Mancini della Roma è, al pari di Cristiano Ronaldo, il giocatore che ha segnato più reti di testa (quattro) nella Serie A in corso – nessun difensore ha realizzato più gol con questo fondamentale nei top-5 campionati europei 2020/21.

Parma Roma Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

Parma Roma sarà disponibile in streaming live su DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. La partita non si può vedere su TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerata illegale in Italia.

Henrikh Mkhitaryan della Roma ha preso parte a quattro gol (tre reti e un assist) nelle due partite di Serie A giocate contro il Parma (entrambe disputate però allo Stadio Olimpico).

Parma Roma Formazioni

Sfumata l’ipotesi Inglese in staffetta con Pellè.

Il primo si è fermato per il riacutizzarsi di un problema alla caviglia, il secondo ancora con troppo poco minutaggio. Fuori Valenti e Iacoponi, recuperano Conti (che dovrebbe partire titolare) Bani, Hernani e Zirkzee.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Man, Karamoh, Mihaila. Allenatore D’Aversa.

Squalificati: Kucka.

Indisponibili: Gervinho, Iacoponi, Inglese, Nicolussi Caviglia, Valenti, Gagliolo, Cornelius.

Risentimento alla coscia sinistra per Smalling, che dà forfait. Juan Jesus ha il Covid, mentre Mkhitaryan si è infortunato al polpaccio in Europa League e salterà Parma e il ritorno con lo Shakhtar. El Shaarawy titolare sulla trequarti con Pedro (lo spagnolo annunciato titolare da Fonseca in conferenza). Possibile chance dal 1′ per Dzeko.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Lorenzo Pellegrini, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy; B Mayoral. Allenatore Fonseca.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Juan Jesus, Veretout, Zaniolo, Smalling.

Alternative per vedere Parma Roma in diretta streaming gratis

Altre forme per vedere Parma Roma non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come anche TarjetaRojaOnline Gratis, sono irregolari con la legge italiana.

Roberto Inglese del Parma ha preso parte a quattro gol nelle ultime quattro sfide contro la Roma in Serie A (tre reti e un assist) – l’ultimo gol del classe ’91 in campionato risale allo scorso agosto contro il Lecce.

L’unica alternativa per guardare Parma Roma potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.