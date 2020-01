PARMA-ROMA Streaming Gratis Diretta RAI TV, dove vedere la partita di Coppa Italia TIM Cup

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Parma Roma Streaming (senza Rojadirecta) Video Gratis Coppa Italia TIM Cup. Alle ore 21:15 di oggi giovedì 16-01-2020, si gioca Parma Roma in diretta video streaming live sui canali digitali della Rai.

Dove vedere Parma Roma streaming e tv.

Chi vincerà? Chi passa affronterà la Juventus ai quarti. Di seguito le informazioni per vedere questo match degli ottavi di finale di

Parma Roma sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Due, canale 2 del digitale terrestre e in HD sul 502. Disponibile in chiaro streaming live su Rai Play, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.