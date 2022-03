MILAN-EMPOLI Streaming Gratis ROJADIRECTA TV Online, dove vedere il match: PIRLOTV DAZN o SKY Video?

Dove vedere Diretta Milan-Empoli Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 12 marzo 2022, il Milan capolista di Stefano Pioli ospita l’Empoli di Aurelio Andreazzoli nell’anticipo serale della 29a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Milan-Empoli streaming gratis e diretta tv. che sarà trasmessa online dopo il match delle 18 Sampdoria-Juve.

Una vittoria per conservare la vetta davanti ai ‘cugini’ dell’Inter (lontani due punti ma con una partita giocata in meno) e sul Napoli lasciato a -3 dopo il successo nello scontro diretto della settimana scorsa allo stadio ‘Maradona’. Questo l’obiettivo del Milan di Stefano Pioli, che ospiterà oggi l’Empoli a San Siro nell’anticipo serale della 29ª giornata di Serie A.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Florenzi; Bennacer, Tonali; Messias, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Ballo-Toure, Krunic, Saelemaekers, Castillejo, Brahim Diaz, Rebic, Maldini, Ibrahimovic. Indisponibili: Kjaer, Romagnoli. Squalificati: Theo Hernandez. Diffidati: Brahim Diaz, Romagnoli.

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, S Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti. Allenatore: Aurelio Andreazzoli. A disposizione in panchina: Ujkani, Furlan, Viti, Tonelli, Fiamozzi, Cacace, Benassi, Stulac, Di Francesco, Verre, Cutrone, La Mantia. Indisponibili: Haas, Ekong, Marchizza. Squalificati: nessuno. Diffidati: Zurkowski, Marchizza, Parisi, Tonelli.

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova. Guardalinee: Imperiale e Di Iorio. Quarto uomo: Volpi. Var: Nasca. Assistente Var: Lo Cicero.

Milan-Empoli in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Su DAZN, il match verrà raccontato da Riccardo Mancini, coadiuvato dal commento tecnico di Massimo Gobbi.

Stefano Pioli (Milan): “Napoli non era l’ultimo gradino. Dobbiamo rimanere attaccati al presente e alla quotidianità. Ho visto una squadra concentrata che si è preparata molto bene”.

La partita Milan-Empoli sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Telecronaca Sky affidata a Maurizio Compagnoni, con Luca Marchegiani come seconda voce.

Milan-Empoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

A pagamento per tutti con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione anche delle partite di Serie A trasmesse dalla tv satellitare agli utenti che acquistano il Pass Sport.

Nei 13 precedenti casalinghi nel massimo campionato, i rossoneri conducono con 9 successi, un pareggio e 3 affermazioni degli azzurri. L’ultimo exploit di questi ultimi a San Siro risale al 23 aprile 2017, quando la squadra di Martusciello superò 2-1 quella di Vincenzo Montella con le reti di Mchedlidze e Thiam per gli ospiti e di Lapadula per i padroni di casa.

La sfida tra Milan-Empoli non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Il Milan ha vinto solo 2 delle ultime 6 partite giocate con squadre classificate nella seconda metà della graduatoria (3 pareggi, una sconfitta) e ha pareggiato le ultime due in ordine di tempo, contro Salernitana e Udinese. Dal canto suo l’Empoli non ha mai vinto nelle ultime 11 giornate, nelle quali è anche la squadra, assieme al Venezia, ad aver raccolto meno punti: 6.

Highlights partita di andata Empoli-Milan 2-4

Il Milan aveva chiuso il 2021 al secondo posto in classifica a -4 dall’Inter ma a +3 sul Napoli grazie al bel successo di Empoli contro una squadra molto agguerrita e organizzata. Trascinatore dei rossoneri Franck Kessié autore di una doppietta inframmezzata dal momentaneo pareggio di Bajrami. Nella ripresa l’Empoli colpisce una traversa ma il Milan allunga con Florenzi su punizione e con Theo Hernandez. Nel finale accorcia le distanze su rigore Pinamonti. Ecco le immagini video con gli highlights di quella partita: