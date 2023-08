Oggi Streaming: Juventus A-Juventus B e Salisburgo-Inter, Orario Canale TV Partite Diretta

Dove vedere le partite di calcio d’estate in diretta tv streaming gratis di oggi mercoledì 9 agosto 2023, dove spiccano Juventus A-Juventus B e Salisburgo-Inter.

Dove vedere Juventus A-Juventus B Streaming, in chiaro e live tv

La Juventus si sta preparando per il suo primo match nella Serie A TIM. Prima del campionato, la squadra giocherà una partita amichevole tra la squadra A e la squadra B. La partita non si terrà a Villar Perosa ma allo Stadium e si svolgerà oggi mercoledì 9 gennaio. Puoi guardare il match e tutte le altre partite amichevoli estive su DAZN, in streaming live e on demand. La partita Juventus A-Juventus B Streaming inizierà alle 18:30 e sarà commentata da Dario Mastroianni. Disponibile per la visione anche su Sky Sport Summer e Sky GO.

Dove vedere Salisburgo-Inter Streaming, in chiaro e live tv

L’Inter sta giocando le sue ultime partite amichevoli prima dell’inizio della Serie A TIM. La prima partita sarà contro il Salisburgo in Austria e sarà trasmessa in streaming su DAZN. La partita Salisburgo-Inter Streaming inizierà alle 19:00 e sarà commentata da Ricky Buscaglia. L’amichevole dell’Inter è disponibile anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport, rispettivamente numero 202 e 251. Match visibile anche su Zona DAZN al numero 214. Streaming gratis per gli abbonati con SkyGO e a pagamento per tutti con NOW.