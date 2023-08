NAPOLI-Apollon in chiaro Streaming Live: dove vedere Diretta TV Video Amichevole Stadio Teofilo Patini 2023

Dove vedere diretta Napoli-Apollon streaming, amichevole calcio d’estate. Alle ore 18:30 italiane di oggi venerdì 11 agosto 2023 si gioca allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro (AQ) l’amichevole estiva Napoli-Apollon.

Napoli e Apollon Limassol si affrontano nell’ultima amichevole estiva prima dell’inizio del campionato. Il Napoli saluta il precampionato con l’obiettivo di verificare le condizioni fisiche dei giocatori. Nel frattempo, il club ha fatto un nuovo acquisto, il centrocampista svedese Cajuste. Durante l’allenamento, Osimhen ha subito un duro colpo alla caviglia destra ed è necessario valutare le sue condizioni. Anguissa, invece, è impegnato in terapie e allenamento in palestra. Scopriamo insieme formazioni e dove vedere Napoli-Apollon in chiaro in tv e streaming gratis.

Probabili formazioni Napoli-Apollon

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Rudi Garcia.

APOLLON LIMASSOL (4-3-3): Antosch; Jurcevic, Skjelvik, Peybernes, Kyriakou; Darikwa, Peretz, Coll; Abdurahimi, Donyoh, Diguiny. Allenatore Andone.

Napoli-Apollon in chiaro in TV

La partita di caldio d’estate amichevole Napoli Apollon sarà trasmessa in diretta sul Canale 251 di Sky, ma non sarà visibile gratuitamente su TV8. La telecronaca avrà inizio alle 18:30 di oggi e per poterla vedere in chiaro in TV bisogna pagare 9,99 Euro per il fatto che la visione è “pay per view“.

Napoli-Apollon Streming Gratis Online

La partita amichevole Napoli-Apollon non sarà trasmessa in streaming gratuito. Sarà visibile solo in TV mediante il servizio pay-per-view. L’uso di siti illegali per lo streaming gratuito è sconsigliato. Gli aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter.