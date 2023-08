Harry Kane acquistato dal Bayern Monaco, pagato oltre 100 milioni di euro

CALCIOMERCATO – Dopo tre settimane di intense trattative, il club tedesco del Bayern Monaco ha raggiunto un accordo con il board del Tottenham Hotspur per la firma dell’attaccante inglese Harry Kane, per il quale ha pagato oltre 100 milioni di euro, una cifra mai investita dal club prima per un rinforzo.

“Sono molto felice di far parte dell’FC Bayern ora. È uno dei club più grandi del mondo e ho sempre detto che voglio competere e dimostrarmi ai massimi livelli durante la mia carriera“, ha commentato il giocatore entrando a far parte della squadra bavarese, con la quale rimarrà fino al 2027.

🎬 Action! FC Bayern proudly presents 𝐇𝐀𝐑𝐑𝐘 𝐊𝐀𝐍𝐄. #ServusHarry pic.twitter.com/93IWBU7TOx — FC Bayern München (@FCBayern) August 12, 2023

