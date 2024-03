F1 Gp Arabia Saudita, dove vedere partenza gara in tv e streaming: Verstappen in pole

Dove vedere GP Arabia Saudita di F1 in tv e streaming. Max Verstappen su Red Bull conquista la pole position in Arabia Saudita, con Leclerc su Ferrari accanto a lui in seconda posizione, proprio come la settimana scorsa a Manama. Hamilton si trova al 10° posto, mentre Bearman il quale sostituisce Sainz, che si è operato di apendicite, alla guida della Ferrari, si piazza all’11° posto durante le qualifiche Q2.

Dopo le qualifiche, Verstappen si conferma con la sua 34^ pole position in carriera, mentre Leclerc si piazza in seconda posizione. Red Bull raggiunge la 97a pole position, mentre Alonso ottiene il 4° posto. Russell continua a battere Hamilton nelle qualifiche, con un 4-0 in corso.

La griglia di partenza del Gran Premio di Formula 1 in Arabia Saudita

Dove vedere GP Arabia Saudita in tv e streaming

La partenza del Gran Premio in Arabia Saudita di Formula 1 2024 avverrà alle ore 18 italiane di sabato 9 marzo con diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, in streaming (gratis per gli abbonati) su NOW.