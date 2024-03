F1 2024 GP Bahrain Streaming TV: dove guardare Partenza Gara Ferrari Video

Dove vedere GP Bahrain F1 Diretta Streaming Gratis. La Formula 1 comincia il mondiale 2024 sul circuito di Sakhir con il GP del Bahrain. Questa sera si terrà la partenza gara alle ore 16:00 italine. Max Verstappen (campione del mondo in carica) partirà in pole position (33esima pole della carriera, eguagliato due miti come Clark e Prost), con la Ferrari di Charles Leclerc al suo fianco in prima fila. Seconda fila con la Mercedes di George Russell. Quarta l’altra Rossa di Carlos Sainz, davanti a Perez e Alonso. Ultima fila per le Alpine di Ocon e Gasly. Nel paddock c’è discussione sul caso Horner dopo la ricezione di una mail anonima riguardante l’indagine interna della Red Bull.

Perché si corre la Formula 1 di sabato?

La gara di Manama si terrà oggi, di sabato, insieme alla prossima competizione a Jeddah, in Arabia Saudita, a causa dell’inizio del Ramadan, periodo di digiuno nel nono mese del calendario islamico.

Dove vedere GP Bahrain 2024 di Formula 1 in TV



Il Gran Premio del Bahrain di Formula 1 sul circuito di Sakhir (Manama, capitale) in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, oltre che con Sky Q, l’incredibile definizione del 4K HDR.

GP Bahrain 2024 di Formula 1 Streaming Gratis Online

Diretta streaming gratis per gli abbonati su Sky GO (link skygo.sky.it), e con il servizio on-demand per tutti su Now TV (link www.nowtv.it). Non ci sono alternative per vedere il live streaming della gara in Bahrain.