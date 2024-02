Formula 1: collezione esclusiva di Funko Pop! dedicata ai piloti della griglia

La prossima settantacinquesima stagione di Formula Uno inizia in Bahrein con 24 gare in calendario su circuiti storici e nuovi tracciati. Max Verstappen dovrà difendere il suo titolo contro Lewis Hamilton, che ha firmato con la Ferrari. Funko ha creato una collezione esclusiva di Funko Pop! dedicata ai piloti della griglia.

Tutto è pronto per la settantacinquesima edizione della massima competizione automobilistica, la Formula Uno. Dopo i test preparatori, il via sarà dato eccezionalmente di sabato in Bahrein.

Dopo una straordinaria stagione, Max Verstappen si troverà ad difendere il suo titolo mondiale conquistato nell’anno precedente. Il calendario del 2024 sarà uno dei più lunghi mai visti, con ben 24 gare che si svolgeranno su circuiti storici come Monaco e Monza, ma anche su tracciati più recenti come Las Vegas e Miami. Non ci resta che accendere i motori e goderci questa nuova e incredibile stagione!

In occasione di questo evento, Funko ha creato una collezione esclusiva di Funko Pop! dedicata ad alcuni dei piloti più amati della griglia di partenza. Da Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo e fresco di contratto con la leggendaria Scuderia Ferrari per la stagione del 2025, al suo rivale e attuale campione Max Verstappen – disponibile anche con la sua potente Red Bull – tutti i fan non possono farsi scappare questa collezione!