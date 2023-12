Negato a Verstappen il noleggio di una Mercedes AMG GT

Max Verstappen, famoso pilota di Formula 1 con un patrimonio di 120 milioni di euro, è rimasto deluso quando ha scoperto di non poter noleggiare e guidare una Mercedes AMG GT a causa delle restrizioni sull’assicurazione che richiedono un’età minima di 30 anni per guidare quella macchina. La società di noleggio auto Sixt si è scusata pubblicamente per l’incidente e ha fornito al 26enne un’auto di lusso alternativa: la BMW Serie 5.

Questo potrebbe essere dovuto al fatto che tali veicoli richiedono una maggiore abilità di guida e potrebbero comportare un rischio più elevato per i guidatori meno esperti, anche se il cliente si chiama Max Verstappen. Tuttavia, le politiche e i requisiti delle assicurazioni possono variare, quindi è consigliabile contattare direttamente diverse compagnie assicurative per ottenere informazioni specifiche sulle loro politiche riguardo a questo tipo di veicolo.