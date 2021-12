GP Arabia Saudita Streaming Gratis Formula 1 2021: dove vedere Partenza Gara Ferrari

, , in

Dove vedere Diretta GP Arabia Saudita Formula 1 2021 Streaming Gratis senza Rojadirecta.

Due gare al termine del Mondiale di Formula 1. Il Ciurcus è in Arabia Saudita per vivere l’ennesima sfida di una stagione favolosa.

Max Verstappen ha otto punti di vantaggio e si gode persino il suo primo match-ball ad essere incoronato campione di F1 nel 2021. Queste sono le opzioni dell’olandese per conquistare il titolo nel penultimo appuntamento del calendario:

Se vince ottiene il giro più veloce e Hamilton finisce, al massimo, al sesto posto. Se vince e Hamilton finisce, al massimo, in settima posizione. Se arriva secondo, ottiene il giro più veloce e Hamilton finisce, al massimo, al 10° posto. Se è secondo e Hamilton non segna.

Per quanto riguarda il Campionato Costruttori, la lotta tra Mercedes e Red Bull è altrettanto serrata. Gli allievi di Toto Wolff hanno 546.5 punti e la squadra delle bevande energetiche ne ha cinque in meno: 541.5.

Scopri dove vedere il GP del Arabia Saudita di F1 2021 Streaming e Diretta TV.

La Griglia di Partenza del Gran Premio dell’Arabia Saudita

1° L Hamilton (M) Mercedes 1’27’511 23

2º V Bottas (M) Mercedes 1’27’622 +00’111 24

3º M Verstappen (M) Red Bull 1′ 27 ‘653 +00’ 142 19

4º C Leclerc (M) Ferrari 1’28 ‘054 +00’ 543 24

5º S Perez (M) Red Bull 1’28 ‘123 +00’ 612 23

6º P Gasly (M) AlphaTauri 1’28 ‘125 +00’ 614 26

7º L Norris (M) McLaren 1’28 ‘180 +00’ 669 21

8º Y Tsunoda (M) AlphaTauri 1’28 ‘442 +00’ 931 27

9º E Ocon (M) Alpine 1’28 ‘647 +01’ 136 22

10º A Giovinazi (B) Alfa Romeo 1’28 ‘668 +01’ 157 21

11º D Ricciardo (M) McLaren 1’28 ‘668 +00’ 956 17

12º K Raikkonen ( B) Alfa Romeo 1’28 ‘885 +01’ 173 18

13º Fernando Alonso (M) Alpine 1’28 ‘920 +01’ 208 17

14º G Russell (M) Williams 1’29 ‘054 +01’ 342 17

15º Carlos Sainz (M) Ferrari 1’53 ‘652 +25’ 940 16

Dove vedere il GP dell’Arabia Saudita di F1 2021 Streaming Gratis e Diretta Live Video



Partenza Gara del Gran Premio dell’Arabia Saudita saranno trasmesse in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1, canale 207. La gara sarà visibile anche in chiaro in replica su TV8 a partire dalle ore 19:30.

GP Arabia Saudita F1 Streaming Alternativa a Rojadirecta

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet.