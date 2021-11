ROJADIRECTA GP BRASILE Streaming Gratis Formula 1 2021: dove vedere Partenza Gara Ferrari

Dove vedere Diretta GP Turchia Formula 1 2021 Streaming Gratis senza Rojadirecta.

Quattro gare al termine del Mondiale di Formula 1, 107 punti da assegnare, 19 quelli di vantaggio di Verstappen su Hamilton. La Formula 1 è in Brasile per vivere l’ennesima sfida di una stagione favolosa. Scopri dove vedere il GP del Brasile di F1 2021 Streaming e Diretta TV.

La Griglia di Partenza del Gran Premio del Brasile

Sarà Valtteri Bottas su Mercedes a partire in pole position nel Gran Premio del Brasile. Al suo fianco in prima fila la Red Bull di Max Verstappen. In seconda fila sulla griglia di partenza ci saranno la Ferrari di Carlos Sainz e la Red Bull di Sergio Perez. L’altra rossa di Leclerc ha faticato nelle qualifiche chiudendo al 7° posto,e quindi per il giovane monegasco ci sarà la quarta fila. In terza fila ci sarà Lewis Hamilton su Mercedes con Lando Norris su McLaren.

Il programma con gli orari

Partenza Gara alle ore 18:00 italiane di oggi domenica 14 novembre in diretta streaming sui canali digitali di Sky Sport F1 HD.

Dove vedere il GP del Brasile di F1 2021 Streaming Gratis e Diretta Live Video



Partenza Gara del Gran Premio del Brasile saranno trasmesse in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1, canale 207. La gara sarà visibile anche in chiaro su TV8.

GP Brasile F1 Streaming Alternativa a Rojadirecta

Il Gran Premio del Brasile sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet.