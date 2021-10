GP TURCHIA Streaming Gratis ROJADIRECTA Formula 1 2021: dove vedere QUALIFICHE Ferrari a Istanbul

Dove vedere Diretta GP Turchia Formula 1 2021 Streaming Gratis senza Rojadirecta.

Il Mondiale di Formula 1 stagione 2021 torna in pista con il suo 16esimo appuntamento: il Gran Premio della Turchia sul Circuito di Istanbul, sette al termine. Bene le Ferrari nelle libere del venerdì e meteo davvero incerto che potrebbe rimescolare le carte in tavola già a partire dallae qualifiche.Scopri dove vedere il GP della Turchia di F1 2021 Streaming e Diretta TV.

Carlos Sainz (Ferrari): “È stato un venerdì un po’ diverso dal solito per noi, dal momento che siamo scesi in pista già sapendo che domenica partiremo dal fondo. Ci siamo accertati che tutto funzionasse a dovere, provando diverse soluzioni di setup, e abbiamo girato con gomme di mescola soft e media in assetto da gara. Devo ammettere che è stato insolito non tentare mai un giro veloce con poco carburante, ma il nostro obiettivo è recuperare posizioni durante il GP. La vettura sembra competitiva e la pista è cambiata parecchio rispetto allo scorso anno, ora l’aderenza è elevata. Vedere Charles nelle prime posizioni mi dà fiducia per la rimonta, ma un po’ mi dispiace anche, perché mi sarebbe piaciuto essere lì con lui, vedendo il passo della macchina questo weekend”.

Il programma con gli orari

Oggi sabato 9 ottobre alle ore 11 ci saranno le Prove Libere 3, mentre alle 14 si svolgeranno le qualifiche per determinare pole position e griglia di partenza. Partenza Gara alle ore 14:00 di domenica 19 ottobre in diretta streaming sui canali digitali di Sky Sport F1 HD.

Dove vedere il GP di Turcha di F1 2021 Streaming Gratis e Diretta Live Video



Qualifiche e Partenza Gara del Gran Premio della Turchia saranno trasmesse in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1, canale 207. La gara sarà visibile anche in chiaro su TV8.

Il Gran Premio di Istanbul sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet.