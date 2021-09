F1 Streaming Ferrari: Partenza GP Russia 2021 in diretta tv su Sky con PC Tablet e iPhone

FORMULA 1 GP RUSSIA STREAMING GRATIS senza Rojadirecta. La Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc sono impegnate questo fine settimana nel Gran Premio di Russia (con diretta streaming gratis live per gli abbonati Sky) a Sochi per il Mondiale 2021.

Le previsioni meteo per il GP di Sochi. Parzialmente nuvoloso. Scarse possibilità di precipitazioni per la gara e temperature intorno ai 21°C. Venti meridionali moderati con raffiche fino a 35 km/h.

La griglia di partenza

PRIMA FILA

1 Lando Norris (Ing/McLaren)

2 Carlos Sainz Jr. (Spa/Ferrari)

SECONDA FILA

3 George Russell (Ing/Williams)

4 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)

TERZA FILA

5 Daniel Ricciardo (Aus/McLaren)

6 Fernando Alonso (Spa/Alpine)

QUARTA FILA

7 Lance Stroll (Can/Aston Martin)

8 Sergio Perez (Mes/Red Bull)

QUINTA FILA

9 Esteban Ocon (Fra/Alpine)

10 Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin)

SESTA FILA

11 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)

12 Yuki Tsunoda (Gpn/Alpha Tauri)

SETTIMA FILA

13 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo)

14 Mick Schumacher (Ger/Haas)

OTTAVA FILA

15 Nikita Mazepin (Rus/Haas)

16 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) *

NONA FILA

17 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) **

18 Nicholas Latifi (Can/Williams) **

DECIMA FILA

19 Charles Leclerc (Mon/Ferrari) **

20 Max Verstappen (Ola/Red Bull) **

* penalizzato per la sostituzione del cambio

**penalizzato per cambio PU

Dove vedere il Gp di Russia di F1 Streaming e diretta tv senza Rojadirecta.

Diretta tv del GP di Russia di Formula 1 2021 sul canale digitale di Sky Sport F1 (Canale 207) e Sky Sport Uno (Canale 201). Ricordiamo che con Sky tutti i GP di Formula 1 sono anche in 4K HDR, grazie a Sky Q, per vivere il Mondiale con immagini ancora più definite e garantire la migliore qualità di visione in assoluto.

Diretta streaming gratis del GP di Russia per gli abbonati su Sky Go (Link > https://skygo.sky.it), il servizio on-demand per tutti di Now TV. Rojadirecta è illegale e non si può usare. È da verificare la visione su Facebook e YouTube cercando canali ufficiali autorizzati al broadcast.