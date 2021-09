GP Italia Streaming Gratis ROJADIRECTA F1 2021, dove vedere Partenza Gara FERRARI Monza Video YouTube e Facebook Live-Stream

, , in

GP Italia Formula 1 2021

La Formula 1 non si ferma ed entra nel vivo della lotta per il titolo mondiale 2021. Dopo il weekend di Spa (condizionato dal maltempo) e quello d’Olanda conclusi nel segno della Red Bull e di Max Verstappen, il Circus arriva a “casa nostra”, a Monza. Scopri dove vedere il GP d’Italia F1 2021 Streaming e Diretta TV.

Al britannico della Mercedes la seconda e ultima sessione di libere in 1:23.246. Incidente per Sainz all’Ascari, pilota ok ma Ferrari danneggiata (il telaio sembra ok). Leclerc anzitempo ai box: leggera indisposizione fisica del monegasco.

Sabato 11 settembre

Ore 16:30: qualifica Sprint F1

Domenica 12 settembre

Ore 15:00: partenza gara Formula 1

Dove vedere il GP Italia F1 2021 Diretta TV

Qualifiche e Partenza Gara GP Italia di Formula 1 2021 sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1 (canale 207). La gara sarà visibile in replica in chiaro su TV8.

Dove vedere il GP Italia F1 2021 Streaming

Il Gran Premio d’Italia sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go (https://skygo.sky.it), il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Con il 4K HDR su Sky Q satellite, è ancora possibile vivere il Mondiale di F1 attraverso immagini ancora più definite.

Carlo Vanzini commenta la F1 insieme a Marc Genè in collegamento live dal box Ferrari e all’Insider Roberto Chinchero. Federica Masolin è la conduttrice e padrona di casa, affiancata da Davide Valsecchi negli approfondimenti del pre e del post gara. Le analisi tecniche sono affidate a Matteo Bobbi, le interviste alla pit reporter Mara Sangiorgio. Lucio Rizzica e Marcello Puglisi raccontano i campionati di F2 e F3, Ivan Nesta la Porsche Super Cup.