GP Olanda Streaming Gratis F1 2021, dove vedere Partenza Gara FERRARI Video YouTube e Facebook Live-Stream

, , in

Dove vedere Diretta GP Olanda Formula 1 2021 Streaming Gratis senza Rojadirecta.

Con la settima pole stagionale, Max Verstappen fa esplodere i 70mila di Zandvoort. Secondo Lewis Hamilton, davanti a Bottas e Gasly. Terza fila tutta Ferrari, con Leclerc 5°. Giovinazzi splendido 7° con l’Alfa, Kubica 18°. Scopri dove vedere il GP d’Olanda F1 2020 Streaming e Diretta TV.

Dove vedere il GP Olanda F1 2021 Diretta TV senza Rojadirecta

Partenza Gara GP Olanda di Formula 1 2021 sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1 (canale 207). La gara sarà visibile in replica in chiaro su TV8 alle ore 18.

Dove vedere il GP Olanda F1 2021 Streaming Gratis al posto di Rojadirecta

Il Gran Premio d’Olanda sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go (https://skygo.sky.it), il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Con il 4K HDR su Sky Q satellite, è ancora possibile vivere il Mondiale di F1 attraverso immagini ancora più definite.

Carlo Vanzini commenta la F1 insieme a Marc Genè in collegamento live dal box Ferrari e all’Insider Roberto Chinchero. Federica Masolin è la conduttrice e padrona di casa, affiancata da Davide Valsecchi negli approfondimenti del pre e del post gara. Le analisi tecniche sono affidate a Matteo Bobbi, le interviste alla pit reporter Mara Sangiorgio.