GP Belgio Streaming Gratis F1 2021: Bandiera Rossa assegna vittoria a Max Verstappen

Aggiornamento NIN > Il Gran Premio del Belgio di Formula 1 2021, 12esima prova della stagione, è stato interrotto con bandiera rossa dopo oltre tre ore di continui e un rinvio dietro l’altro, a causa dell’incessante pioggia sul circuito. La vittoria è andata così al pole-man Max Verstappen. I giri percorsi con la Safety Car sono sufficienti per l’assegnazione della metà dei punti. Versteppen guadagna quindi 12,5 punti e si porta a -3 da Hamilton.

Dove vedere Diretta GP Belgio Formula 1 2021 Streaming Gratis senza Rojadirecta.

Piove a Spa, dove dalle 15 di oggi domenica 29 agosto 2021 si va in pista per il 12esimo round del Mondiale di F1 2021. Max Verstappen scatta dalla pole, occhio a super Russell (2° in qualifica) e alla voglia di non sfigurare da parte di Hamilton (3° in qualifica). Per le Ferrari una gara in rimonta. Scopri dove vedere il GP del Belgio F1 2020 Streaming e Diretta TV.

Dove vedere il GP Belgio F1 2021 Streaming e Diretta Live senza Rojadirecta

L’intero weekend del GP Belgio di Formula 1 2021 sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1 (canale 207). La gara sarà visibile in replica in chiaro su TV8 alle ore 18.

Il Gran Premio del Belgio sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go (https://skygo.sky.it), il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Con il 4K HDR su Sky Q satellite, è ancora possibile vivere il Mondiale di F1 attraverso immagini ancora più definite.

GP del Belgio Streming e Diretta TV: orario qualifiche e partenza gara

Sabato 28 agosto alle 15 le qualifiche per decidere pole position e griglia di partenza. Partenza gara in programma per domenica 29 agosto alle ore 15:00.