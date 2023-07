GP Belgio Streaming Gratis Formula 1 2023, orario e dove vedere Partenza Gara Ferrari a Spa-Francorchamps

Dove vedere Diretta GP Belgio Formula 1 2023 Streaming Gratis TV



Il Mondiale di Formula 1 stagione 2023 torna in pista per il 12° appuntamento, l’ultimo prima delle vacanze estive. Alle 15 di oggi domenica 30 luglio 2023 prenderà il via il Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps.

Con la penalità inflitta a Max Verstappen di 5 posizioni per la sostituzione del cambio, la pole position è stata ceduta alla Ferrari di Charles Leclers che partirà davanti a tutti in prima fila con Sergio Perez (Red Bull) al suo lato. Dietro l’inedita coppia ci saranno in seconda fila Lewis Hamilton (Mercedes) e Carlos Sainz Jr (Ferrari).

Il Circus della Formula 1 festeggia anche il 42esimo compleanno (è stato ieri) di Fernando “Magic” Alonso: il veterano è il più anziano nella griglia di partenza del Mondiale. Si era ritirato dal Circus per poi tornare con l’Alpine e ora sta vivendo una nuova giovinezza con l’Aston Martin, dove ha centrato 6 podi. I due titoli mondiali, l’amicizia con Briatore, le passioni, i cinque anni nella Ferrari, Sky ha voluto dedicargli una Foto Story tutta particolare sul suo sito web, con ben 48 fotografie ricordo.

Scopri adesso dove vedere le Ferrari impegnate nel GP del Belgio di Formula 1 2023 Streaming e Diretta TV.

Dove vedere il GP Belgio F1 2023 Streaming e Diretta Live invece di Rojadirecta Online

Gran Premio del Belgio sarà trasmessa in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Summer e su Sky Sport F1, canale 207. Su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo dello sport in 4K HDR (sul 213 per i clienti Sky Q via satellite), si potrà godere della migliore esperienza di visione in assoluto di tutti i Gran Premi.

Il Gran Premio di Spa-Francorchamps di Formula 1 sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti con NOW a 9,99€ per il primo mese.