GP Olanda Streaming Gratis F1 2023, dove vedere la Ferrari in TV e Online

Dove vedere Diretta GP Olanda Formula 1 2023 Streaming Gratis

Il pilota olandese Max Verstappen si mostra fiducioso per la pole position, affermando che è necessario sistemare solo alcuni dettagli. Verstappen riconosce la velocità delle McLaren in ogni situazione e nelle qualifiche, affermando che saranno una seria minaccia per lui. Tuttavia, si dice fiducioso di poter competere con loro e che si vedrà cosa succederà nelle qualifiche di sabato 26 agosto (diretta a partire dalle ore 15:00 italiane). Scopri dove vedere il GP d’Olanda F1 2023 Streaming e Diretta TV.

Dove vedere il GP Olanda F1 2023 Diretta TV

Il GP Olanda di Formula 1 2023 sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1 (canale 207). Partenza gara prevista per domenica 27 agosto 2023 alle ore 15 italiane.

Dove vedere il GP Olanda F1 2023 Streaming Gratis

Il Gran Premio d’Olanda sarà disponibile in Live-Streaming su SkyGo (skygo.sky.it), il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Con il 4K HDR su Sky Q satellite, è ancora possibile vivere il Mondiale di F1 attraverso immagini ancora più definite. A pagamento per tutti c’è Now TV.