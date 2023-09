Formula 1 2023, GP Monza: Partenza Gara Ferrari in Diretta Streaming Live dall’Italia con Sainz in Pole

Dove vedere Diretta GP Italia Formula 1 2023 Streaming Gratis. A Monza è tornata una grande Ferrari con Carlos Sainz che partirà in pole position e Charles Leclerc in terza posizione sulla griglia di partenza. In mezzo alle due Ferrari c’è la Red Bull del campione del mondo Max Verstappen, che si è dimostrata molto veloce anche in questa occasione. Nonostante ciò, la Ferrari spera di ottenere una vittoria a Monza, considerata da sempre una gara speciale. Le altre squadre sembrano essere fuori dalla competizione. George Russell partirà quarto, seguito da Sergio Perez al quinto posto. Semafori verdi per la partenza gara del Gran Premio di Monza Italia in streaming e tv a partire dalle ore 15 italiane di domenica 3 settembre 2023.

Dove vedere Diretta GP Italia Formula 1 2023 Streaming Gratis

Si corre il Gran Premio d’Italia sullo storico circuito di Monza casa della Ferrari. Con la rossa di Carlos Sainz che ha fatto registrare il miglior tempo nelle Prove Libere 3 davanti a Verstappen, i tifosi del cavallino rampante sognano una vittoria, magari anche con Charles Leclerc molto amato dai ferraristi.

Il Gran Premio d’Italia ha introdotto una nuova regola riguardante i tempi di giro di uscita dei piloti. Se un pilota supera il tempo limite di 1.41 tra due linee di sicurezza, verrà punito con una penalità nella griglia di partenza. Questa regola sarà applicata dopo le qualifiche, quando verrà fatta un’indagine e saranno assegnate le penalizzazioni. Scopri dove vedere il GP d’Italia F1 2023 Streaming e Diretta TV.

Dove vedere il GP Italia F1 2023 Diretta TV

Il GP d’Italia di Formula 1 2023 sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1 (canale 207).

Orario Qualifiche e Partenza Gara GP Monza

Qualifiche per determinare pole position e griglia di partenza sabato 2 settembre 2023 alle ore 16:00 italiane. Partenza gara prevista per domenica 3 settembre 2023 alle ore 15:00 italiane.

Dove vedere il GP Italia F1 2023 Streaming Gratis

Il Gran Premio d’Italia sarà disponibile in Live-Streaming su SkyGo (skygo.sky.it), il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Con il 4K HDR su Sky Q satellite, è ancora possibile vivere il Mondiale di F1 attraverso immagini ancora più definite. A pagamento per tutti c’è Now TV.