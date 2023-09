Formula 1: Verstappen si prende la 10a a Monza, Sainz sul podio

#ItalianGP – Solita storia anche a Monza: strapotere in gara delle Red Bull e Ferrari con i soliti errori di strategia nel corso della gara. Max Verstappen ottiene così la sua decima vittoria consecutiva a Monza, stabilendo un nuovo record.

Il pilota olandese, partito in seconda posizione, ha superato Carlos Sainz, che si era difeso strenuamente, per prendere la testa della gara al 15° giro. Nel frattempo, Sergio Perez ha superato entrambe le Ferrari dopo il pitstop. Le due monoposto della squadra Ferrari hanno continuato a duellare per il podio fino alla fine, ma Sainz ha resistito agli attacchi di Charles Leclerc e ha mantenuto il terzo posto.

Un po’ di delusione da parte dei tantissimi tifosi del Cavallino Rampante giunti sul circuito di Monza perchè speravano di vedere una vittoria della rossa. Alla fine si sono accontentati di festeggiare sotto il podio con entusiasmo e bandiere uno dei loro due begnamini sul podio.