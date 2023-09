GP Singapore Streaming Gratis Formula 1 2023, orario e dove vedere Qualifiche Oggi Ferrari a Marina Bay

Dove vedere Diretta GP Singapore Formula 1 2023 Streaming Gratis.



Speranza Ferrari sul circuito di Marina Bay. Carlos Sainz esprime soddisfazione per la prestazione della vettura durante le sessioni di prove del venerdì a Singapore e si aspetta ulteriori miglioramenti. Anche Charles Leclerc si dimostra fiducioso, ma cautamente, sottolineando che i rivali potrebbero non aver ancora mostrato tutto il loro potenziale.

Il Team Principal Frederic Vasseur si dice soddisfatto della giornata, ma rimane prudente riguardo alla qualifica. Nonostante il buon inizio, Vasseur riconosce che le altre squadre hanno ancora margine di miglioramento. Non si preoccupa dei problemi riscontrati dalle Red Bull e si concentra sulle prestazioni della propria squadra.

Ecco il programma del Gran Premio di Singapore di Formula 1 2023 dal circuito di Marina Bay:

Sabato 16 settembre > Ore 11:30 F1 prove libere 3. Ore 15:00 F1 qualifiche griglia di partenza (differita TV8, ore 18:30).

Domenica 17 settembre > Ore 14: F1 partenza gara (differita TV8, ore 18).

Dove vedere il GP Singapore F1 2023 Streaming e Diretta Live TV



Gran Premio del Singapore di Formula 1 2023 sarà trasmessa in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre), Sky Sport 4K e su Sky Sport F1, canale 207.

Il Gran Premio di Marina Bay di Formula 1 sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti con NOW (differita su TV8).