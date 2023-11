GP Abu Dhabi Streaming Gratis Formula 1 2023, dove vedere Partenza Gara Leclerc Ferrari

Dove vedere Diretta GP Abu Dhabi Formula 1 2023 Streaming Gratis senza Rojadirecta TV. Prima fila per la Red Bull di Max Verstappen (già campione del mondo) e la Ferrari di Charles Leclers nell’ultimo Gp dell’anno.

Anche quest’anno, come nello scorso, la casa austriaca sottolinea tutta la sua superiorità nella stagione ad Abu Dhabi con la pole di Max Verstappen il quale ha conseguito la sua 32ª pole position in carriera, eguagliando il record di Nigel Mansell. Inoltre, ha ottenuto il suo 58º piazzamento in prima fila, avvicinandosi a Nico Rosberg. Il team Red Bull ha raggiunto un traguardo importante, diventando il primo team a conquistare sette pole position ad Abu Dhabi. Inoltre, ha stabilito un nuovo record con quattro pole position consecutive in questa pista.

Sul circuito di Yas Marina è lotta per il secondo posto nel campionato costruttori: Ferrari, che si trova a soli 4 punti da Mercedes, cercherà di superare il team tedesco in un circuito che sulla carta non favorisce nessuno dei due. Scopri dove vedere la partenza gara del Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1 2023 streaming e tv online.

Griglia di partenza GP Abu Dhabi 2023

1. VERSTAPPEN (RED BULL) 1:23.445

2. LECLERC (FERRARI) +0.139

3. PIASTRI (MCLAREN) +0.337

4. RUSSELL (MERCEDES) +0.343

5. NORRIS (MCLAREN) +0.371

6. TSUNODA (ALPHATAURI) +0.523

7. ALONSO (ASTON M.) +0.639

8. HULKENBERG (HAAS) +0.663

9. PEREZ (RED BULL) +0.726

10. GASLY (ALPINE) +1.103

11. HAMILTON (MERCEDES) Out Q2

16. SAINZ (FERRARI) Out Q1

Dove vedere il GP Abu Dhabi F1 2023 Streaming Live invece di Rojadirecta Online

Gran Premio di Abu Dhabi 2023 sarà trasmessa in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre), Sky Sport 4K e su Sky Sport F1, canale 207. In differita su TV8.

Il Gran Premio di Yas Marina di Formula 1 2023 sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti con NOW con il racconto di Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero.