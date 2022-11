GP Abu Dhabi Streaming Gratis ROJADIRECTA Formula 1 2022, dove vedere Partenza Gara Ferrari

Dove vedere Diretta GP Abu Dhabi Formula 1 2022 Streaming Gratis senza Rojadirecta TV. Prima fila tutta Red Bull nell’ultimo Gp dell’anno. La casa austriaca sottoline la superiorità nella stagione ad Abu Dhabi con la pole di Max Verstappen. A più di 2 decimi c’è Perez, che precede di appena 4 centesimi Leclerc.

Seconda fila tutta Ferrari, perché accanto al monegasco c’è Carlos Sainz (che non riesce a migliorare nell’ultimo tentativo). Terza fila Mercedes, con Hamilton che ha la meglio su Russell per appena 3 millesimi. Norris, Ocon,Vettel e Ricciardo chiudono la top 10. Scopri dove vedere la partenza gara del Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1 2022 streaming e tv online.

Dove vedere il GP Abu Dhabi F1 2022 Streaming Live invece di Rojadirecta Online

Gran Premio del Abu Dhabi sarà trasmessa in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre), Sky Sport 4K e su Sky Sport F1, canale 207. In differita su TV8.

