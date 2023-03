Le quote SNAI del Mondiale di Formula 1 2023

MOTORI FORMULA 1 – L’attesa è finita: domenica alle ore 16 italiane il Mondiale di Formula 1 2023 avrà inizio. Il Gran Premio del Bahrain aprirà il programma di 23 appuntamenti di questa stagione. Max Verstappen, il cmapione del mondo in carica, si presenta come grande favorito. Secondo le quote antepost Snai, Verstappen si presenta a 1,60, seguito da Charles Leclerc a 4,50 e Lewis Hamilton a 6,50. Sergio Perez e George Russell, invece, partono a 12 e 15 rispettivamente.

La possibilità che Verstappen vinca più di nove gare è data a 1,50. Per la gara inaugurale, il campione olandese è dato a 1,75, con Leclerc a 4,50 e Perez a 10. L’Olanda a 1,65 è la nazione più impegnata a vincere. Seguono Monaco, Spagna e Inghilterra a 4,50, 7,50 e 7,50. Per quanto riguarda il Mondiale Costruttori, la Red Bull si candida alla vittoria a 1,60, seguita dalla Ferrari a 3,50 e dalla Mercedes a 3,75.