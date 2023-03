FIA WEC 2023: 7 costruttori Hypercar si sfidano alla 1000 Miglia di Sebring

Il FIA WEC sta per iniziare con la partecipazione di sette costruttori nella classe Hypercar. All’apertura della stagione 2023 del FIA World Endurance Championship, la 1000 Miglia di Sebring, si daranno battaglia trentasette vetture appartenenti a tre classi diverse, tra cui undici Hypercar di sette differenti costruttori. Il Prologo, test ufficiale della stagione, ha visto per la prima volta sette modelli di Hypercar condividere la pista. A Toyota, Glickenhaus e Peugeot si sono uniti Cadillac, Ferrari, Porsche e Vanwall.

PERICOLI IN TUTTO IL PERCORSO

Il Sebring International Raceway è stato costruito nel 1952 e oggi è uno dei circuiti operativi da più tempo negli Stati Uniti. Con le sue 17 curve, il tracciato di 6.019 km è caratterizzato da una superficie sconnessa che lo rende ancor più impegnativo. Il rettilineo Ullman è la parte più veloce del circuito, con una velocità massima registrata da una vettura di classe Hypercar di 294 km/h. Nel complesso, i piloti di Hypercar vanno a tutto gas per il 48% del giro. Nella classe regina, si registrano in media circa 48 cambi di marcia per ogni giro e la durata stimata degli stint è di 27 giri.

SFIDA APERTA TRA LE HYPERCAR

La Toyota Gazoo Racing, campione in carica di costruttori e piloti, si presenta al 2023 con una formazione di piloti invariata, ma si troverà ad affrontare la concorrenza di altri sei costruttori. La Toyota Gazoo Racing è stata la più veloce in assoluto durante i due giorni di test, ma la battaglia per la gloria di Sebring rimane aperta. La Cadillac e la Glickenhaus, con il primo al debutto nel WEC, eserciteranno una certa pressione. Inoltre, la Peugeot TotalEnergies schiera il pilota locale Gustavo Menezes, mentre il californiano Dane Cameron parteciperà con i colori della Porsche Penske Motorsport. Il Floyd Vanwall Racing Team schiera anche il campione del mondo di Formula 1 e vincitore della 500 Miglia di Indianapolis Jacques Villeneuve.

ALTI LIVELLI IN TUTTE LE CLASSI

La classe LMP2 sarà altrettanto combattuta, con 12 vetture in lizza per la vittoria. La squadra vincitrice del titolo dello scorso anno, l’Hertz Team JOTA, partirà con la già conosciuta Oreca 07 – Gibson. La classe LMGTE Am da record, composta da 14 vetture di quattro diversi costruttori, renderà più vivace l’azione in pista.

Dopo le prove libere 1 e 2 di ieri, seguite dalle FP3 e dalle Qualificazioni di oggi, Venerdì 17 Marzo a mezzogiorno (ora locale) la 1000 Miglia di Sebring prenderà il via, segnando l’inizio della stagione 2023 del FIA World Endurance Championship.

Orari di gara (ora locale in Florida-USA)

Giovedì 16 marzo Prove libere 3: 11:55 – 12:55 Qualificazioni: 18:30 – 19:35

Venerdì 17 marzo Gara: 12:00 – 20:00