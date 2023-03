Gran Premio d’Australia Formula 1: Carlos Sainz (Ferrari) mostra ottimismo

Carlos Sáinz, il pilota spagnolo della Ferrari, ha manifestato il suo ottimismo in vista del Gran Premio d’Australia, nonostante abbia ottenuto il quarto e il sesto posto nelle due gare iniziali della stagione 2023 di Formula 1.

“Stiamo riscontrando una problematica di surriscaldamento delle gomme, che diventa ancora più evidente quando cerchiamo di recuperare“, ha dichiarato due giorni dopo l’inizio delle attività a Melbourne. In una recente intervista il pilota spagnolo ha analizzato i problemi riscontrati dalla sua monoposto italiana nei Gran Premi del Bahrain e dell’Arabia Saudita, dove il suo compagno di squadra monegasco Charles Leclerc, rispettivamente, ha dovuto ritirarsi e ha ottenuto il settimo posto.

“Non ho ottenuto due buone qualifiche, tuttavia mi sento a mio agio con la macchina. Le maggiori difficoltà risiedono nelle sporche condizioni di gara e nella prima tappa in Bahrain“, ha affermato Sáinz.

“A Jeddah è stato molto difficile inseguire gli altri piloti durante il primo stint. Anche se non sono riuscito ad ottenere dei giri soddisfacenti nelle qualifiche con questa vettura, non mi preoccupo poiché so che, man mano che la stagione avanza e la mia fiducia nella macchina aumenta, miglioreranno le prestazioni nelle qualifiche“, ha aggiunto Sáinz, il quale ha dimostrato costanza durante le gare.

“Ho ottenuto punti, anche se non quelli giusti. Il mio obiettivo è salire sul podio e lottare per la vittoria. Al momento non siamo ancora al livello desiderato, pertanto dobbiamo lavorare duramente sullo sviluppo della macchina per ottenere i punti necessari”, ha sottolineato il pilota.