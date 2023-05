DIRETTA MOTORI – Dopo la pausa forzata della settimana scorsa, a causa delle inondazioni che hanno colpito Imola, il campionato di Formula 1 2023 torna in pista con il GP di Monaco, in programma domenica. Finora la stagione è stata dominata dalle Red Bull, con tre vittorie di Max Verstappen e due di Sergio Perez. Le quote Snai danno Verstappen favorito a 2,25, seguito dal monegasco Charles Leclerc a 3,50. Perez è quotato 4,50, con Fernando Alonso a 6,50, Carlos Sainz a 20 e Lewis Hamilton a 25.

In allenamento e qualifiche, Verstappen guida le scommesse a 2,75, seguito da Leclerc a 3,25. In qualifica, invece, i due piloti sono appaiati a 2,50, con Perez a 4,50.

Per quanto riguarda le scommesse a lungo termine, Verstappen è il favorito per il titolo mondiale a 1,12, con Perez a 6,50 come unico possibile rivale. Leclerc è quotato a 50, seguito da Alonso a 25 e Hamilton a 33. La Ferrari sembra non avere speranze per il titolo.