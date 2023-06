Valentino Rossi corre a Le Mans con BMW M4 GT3: eventi, gare e streaming

Valentino Rossi parteciperà all’evento “Road to Le Mans” correndo su una BMW M4 GT3 per il Team WRT, alternandosi alla guida dell’auto con Jerome Policand. Questo evento si terrà nel fine settimana della celebre gara della 24 Ore di Le Mans, che quest’anno compie 100 anni. Rossi avrà l’opportunità di prendere confidenza con il famoso circuito e spera di partecipare alla gara in futuro. “Road to Le Mans” inizia oggi con le sessioni di qualifica, mentre le due gare si svolgeranno oggi e domani. Le gare saranno trasmesse su YouTube:

