F1 Streaming GP Monaco 2021 Streaming info ROJADIRECTA TV: orari e dove vedere Ferrari Montecarlo

GP Monaco 2021 Streaming Gratis e Diretta TV Formula 1.

Charles Leclerc su Ferrari ha conquistato la pole position del GP di Monaco 2021, quinta tappa del Mondiale F1 in scena sul circuito cittadino di Montecarlo. Il pilota del Cavallino Rampante dovrà però verificare le condizioni della sua macchina perché è andato a sbattere quando mancavano una trentina di secondi alla conclusione delle qualifiche.

Charles Leclerc sarà affiancato in prima fila dalla Red Bull di Max Verstappen: c’è da aspettarsi scintille alla prima curva! Alle loro spalle, in seconda fila la Mercedes di Valtteri Bottas e l’altra Ferrari di un eccellente Carlos Sainz

Ecco la griglia di partenza con semafori verdi alle ore 15 italiane di oggi domenica 23 maggio 2021.

GRIGLIA DI PARTENZA

Charles Leclerc Ferrari 1’10″346 Max Verstappen Red Bull +0.230 Bottas Mercedes +0.255 Carlos Sainz Ferrari +0.265 Norris McLaren +0.254 Gasly Alpha Tauri +0.554 Lewis Hamilton Mercedes +0.749 Sebastian Vettel Aston Martin +1″073 Perez Red Bull +1″.227 Giovinazzi Alfa Romeo +1″433

Torna la Formula 1 in pista con il 5° appuntamento della stagione 2021: il

Gli orari del GP Monaco F1 2021

> Libere 3 alle ore 12:00, Qualifiche per determinare Pole Position e Griglia di Partenza alle ore 15:00. Domenica 23 maggio 2021 > Ore 15:00 partenza gara.

Dove vedere GP Monaco 2021 in Diretta TV Formula 1

Gran Premio di Monaco sul circuito di Montecarlo.della partenza gara in programma domenica 23 maggio 2021 alle ore 15:00 italiane e verrà trasmesso da Sky Sport 1 (canale 201 del satellite e 382 del digitale terrestre) e Sky Sport F1 (canale 207 del satellite), e in diretta in chiaro su TV8.

L’intero weekend del GP di Montecarlo 2021 sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 207). La gara sarà visibile anche in chiaro in diretta su TV8 come le qualifiche.

Dove vedere il Gran Premio di Monaco F1 2021 live-streaming

Video streaming gratis per gli abbonati con l’app Sky Go (link skygo.sky.it) per la visione su pc, smartphone e tablet. Now (link www.nowtv.it) a pagamento per tutti.