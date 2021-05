F1 Streaming GP Spagna 2021 info ROJADIRECTA TV: orari e dove vedere Ferrari a Montmeló, Oggi Qualifiche

Torna la Formula 1 in pista con il quarto appuntamento della stagione 2021: il Gran Premio di Spagna sul circuito di Montmeló. Diretta TV e Live Streaming senza Rojadirecta della partenza gara in programma domenica 9 maggio 2021 alle ore 15:00 italiane e verrà trasmesso da Sky Sport 1 (canale 201 del satellite e 382 del digitale terrestre) e Sky Sport F1 (canale 207 del satellite), e in differita in chiaro su TV8.

Gli orari del GP del Portogallo F1 2021

Sabato 8 maggio 2021 > Libere 3 alle ore 12:00, Qualifiche per determinare Pole Position e Griglia di Partenza alle ore 15:00.

Domenica 9 maggio 2021 > Ore 15:00 partenza gara.

Dove vedere GP Spagna 2021 in Diretta TV senza Rojadirecta Formula 1

L’intero weekend del GP di Spagna 2021 sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 207). La gara sarà visibile anche in chiaro in differita su TV8 alle ore 18, come le qualifiche.

Dove vedere il Gran Premio di Spagna F1 2021 live-streaming al posto di Rojadirecta

Video streaming gratis per gli abbonati con l’app Sky Go (link skygo.sky.it) per la visione su pc, smartphone e tablet. Now (link www.nowtv.it) a pagamento per tutti.