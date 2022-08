GP Belgio Streaming Gratis Rojadirecta Formula 1 2022, orario e dove vedere Ferrari da a Spa-Francorchamps

Dove vedere Diretta GP Belgio Formula 1 2022 Streaming Gratis senza Rojadirecta TV



Il Mondiale di Formula 1 stagione 2022 torna in pista dopo la pausa estiva con il Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Prima del rompete le righe estivo, c’era stato l’allungo in classifica di Verstappen (Red Bull) su Leclerc (Ferrari) in un campionato che non è affatto chiuso, pur avendo preso una direzione al momento piuttosto chiara. Di seguito il programma con gli orari:

Venerdì 26 agosto > Prove Libere 1: ore 14:00 – 15:00, Prove Libere 2: ore 17:00 – 18:00.

Sabato 27 agosto > Prove Libere 3: 13:00 – 14:00, Qualifiche: 16:00 – 17:00.

Domenica 28 agosto > Partenza Gara: ore 15:00 – 17:00.

Scopri adesso dove vedere le Ferrari impegnate nel GP del Belgio di Formula 1 2022 Streaming e Diretta TV.

Gran Premio del Belgio sarà trasmessa in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1, canale 207.

Il Gran Premio di Spa-Francorchamps di Formula 1 sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti con NOW.

Qualifiche e Gara verranno trasmessi in differita su TV8 rispettivamente alle ore 18:30 di Sabato 27 agosto e Domenica 28 agosto.