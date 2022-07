GP Austria Streaming Gratis ROJADIRECTA Formula 1 2022: dove vedere Sprint Ferrari a Spielberg

Dove vedere Diretta GP Austria Formula 1 2022 Streaming Gratis senza Rojadirecta.

Il Mondiale di Formula 1 stagione 2022 torna subito in pista con il Gran Premio d’Austria sul Circuito “Red Bull Ring” di Spielberg, undicesimo appuntamento della stagione. Scopri dove vedere le Ferrari impegnate nel GP d’Austria di Formula 1 2022 Streaming e Diretta TV.

Dove vedere il GP Austria F1 2022 Streaming e Diretta Live invece di Rojadirecta TV



Di seguito il programma con gli orari:

Venerdì 8 luglio > Prove Libere 1 inizio ore 13:30. Alle ore 17 le Qualifiche F1 con differita su TV8 sabato dalle 18:30.

con differita su TV8 sabato dalle 18:30. Sabato 29 luglio > Prove Libere 2 che inizieranno alle 12:30. Alle ore 16:30 ci saranno le qualifiche sprint F1 con differita su TV8 dalle 20:15.

con differita su TV8 dalle 20:15. Domenica 10 luglio > Partenza Gara F1: 15:00, con differita su TV8 dalle 18.

Gran Premio d’Austria sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky domenica 3 luglio 2021 alle ore 16:00 italiane, e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1, canale 207. Qualifiche e gara saranno visibili in replica in chiaro su TV8.

Il Gran Premio d’Austria sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet.