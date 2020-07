GP Austria 2020 Formula 1 Streaming Gratis info ROJADIRECTA: dove vedere Qualifiche Ferrari Red Bull Mercedes.

Dove vedere Diretta GP Austria Formula 1 2020 Streaming Gratis senza Rojadirecta. Finalmente tornano in pista le Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel, dopo sette mesi di stop a causa della pandemia coronavirus e relativo lockdown: sul circuito di Spielberg comincia il mondiale di Formula 1 2020.

Il Red Bull Ring sarà teatro dei primi due appuntamenti di un mondiale che si preannuncia molto combattuto, ma soprattutto tirato, date le numerosissime gare in pochi weekend. I piloti e le squadre, rigorosamente senza motorhome, hanno già iniziato a girare nel paddock semideserto.

Dove vedere il GP Austria di F1 2020 Streaming e Diretta Live.

L’intero weekend del GP d’Austria sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1, canale 207. La gara sarà visibile in replica in chiaro su TV8 alle ore 18. Il GP d’Austria sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet.

Gli orari del Gean Premio d’Austria di Formula 1 2020