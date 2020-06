Gara 1000 Ferrari in Formula 1 al Circuito del Mugello.

, , in

DIRETTA MOTORI – Il circuito italiano del Mugello è stato nominato per ospitare il Gran Premio di Formula 1 2020 il 13 settembre, affinché la Ferrari possa celebrare la sua 1000esima gara in casa.

La stagione del mondiale F1 inizierà con due gare in Austria (5 e 12 luglio) e ha confermato i primi otto test del suo calendario fino al 6 settembre.

Il circuito del Mugello situato nella regione Toscana è una tappa regolare della MotoGP. Inoltre, ha già ricevuto supporto politico e finanziario per diventare la sede in una gara storica per il tradizionale team Ferrari.