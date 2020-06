Formula 1, ripartenza in Austria il 5 luglio

DIRETTA MOTORI – Il Circus della Formula 1 riparte: Charles Leclerc e Sebastian Vettel sono pronti con le loro Ferrari per iniziare questo strano campionato! Semaforo verde per la Formula Uno in Austria.

Il governo austriaco ha dato l’ok al Gran Premio che darà il via alla stagione 2020 il cui calendario è stato stravolto dall’epidemia di Covid-19. Si correranno due gare, il 5 e il 12 luglio, fatto eccezionale come i motivi che lo provocano. Dopo, il 19 luglio, dovrebbe esserci un altro doppio week-end a Silverstone per il Gp di Gran Bretagna, sempre che sia consentito dalle norme sulla quarantena, per ora imposta per 14 giorni a chi arriva.

“Le due gare di Formula 1 del 5 e 12 luglio 2020 a Spielberg, in Stiria, si svolgeranno senza spettatori”, ha scritto in una nota il ministero della salute, affermando che “gli organizzatori hanno presentato un piano completo di sicurezza e prevenzione”.

I gran premi, ovviamente, saranno a porte chiuse sul circuito Red Bull Ring

Come ricorderete le prime 10 gare della stagione sono state annullate o rimandate a causa della pandemia di Coronavirus. Ora, però, sbloccata la questione austriaca, gli organizzatori sperano di mettere insieme una stagione con 18 gare sulle 22 originarie.

La Formula Uno ha rivisto il calendario, con il Gp ungherese a Budapest che seguirà la settimana dopo la seconda gara di Spielberg. Poi un doppio appuntamento britannico del 2 e 9 agosto a Silverstone; il Gp di Spagna a Barcellona il 16 agosto; la gara belga a Spa Franchorchamps e il Gp d’Italia a Monza, in programma rispettivamente il 30 agosto e il 6 settembre.