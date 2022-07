Formula 1, Silverstone amara per Leclerc, Max Verstappen in fuga

MOTORI FORMULA 1 – Il quarto posto di Silverstone, che pure ha permesso a Charles Leclerc di rosicchiare 6 punti al grande rivale nella corsa al titolo Max Verstappen, ha un sapore amaro per il monegasco. Il pilota della Ferrari, infatti, ha pagato la scelta della scuderia italiana di lasciarlo fuori con gomme dure dietrro la safety car. Un risultato che porta i betting analyst di Snai a considerare, nonostante il 7° posto di Silverstone, ancora Max Verstappen il grande favorito per il mondiale con un suo successo che vale 1,25 volte la posto contro il 4 riservato a Leclerc.

Staccatissimi, secondo Agipronews, tutti gli altri con il secondo nel mondiale, Sergio Perez, che vede le sue possibilità di chiudere davanti a tutti la stagione 2022 pagate volte la posta mentre si sale a 33 per Carlos Sainz, alla prima gioia in carriera a Silverstone. Red Bull decisamente avanti anche nelle quote per il titolo costruttori con un’affermazione della scuderia di Milton Keynes in quota 1,20 contro i 4 della Ferrari e i 15 della Mercedes.