Slavia Praga ROMA Streaming TV, come vederla Gratis Online con Tablet e PC Oggi

Come vedere Slavia Praga-Roma streaming e tv online. Con fischio d’inizio alle ore 18:45 italiane di oggi giovedì 9 novembre 2023 si gioca Slavia Praga-Roma, il match di Europa League del Gruppo G per la quarta giornata, che si disputerà all’Eden Arena di Praga.

La Roma è prima in classifica con 9 punti (3 vittorie su 3 partite giocate) mentre gli avversari hanno 6 punti: queste due squadra sembrano destinate a passare il turno visto che Servette e Tiraspol hanno un solo punto. Chi vincera questa sera? Ecco le probabili formazioni e come guardare la partita Slavia Praga-Roma in tv e streaming.

La Roma ha subìto un solo gol in quattro delle sue ultime cinque trasferte.

Le probabili formazioni di Slavia Praga-Roma

SLAVIA PRAGA (3-4-1-2): Mandous; Vleck, Ogbu, Boril; Tomic, Dorley, Zafeiris, Provod; Wallem; Chytil, Van Buren. Allenatore: Trpisovsky.

A disposizione in panchina: Kolar, Sirotnik, Dumitrescu, Holes, Doudera, Masopust, Schranz, Jurasek, Ogunbayi, Tijani, Jurecka. Indisponibili: Sevcik. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorante, N’Dicka; Celik, Cristante, Paredes, Bove, El Shaarawy; Belotti, Lukaku. Allenatore: Mourinho.

A disposizione in panchina: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Renato Sanches, Aouar, Pagano, Zalewski, Pisilli, Mannini, Joao Costa, Dybala. Indisponibili: Abraham, Azmoun, Kristensen, Kumbulla, Pellegrini, Smalling, Spinazzola. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Letexier (Francia). Guardalinee: Mugnier-Rahmouni. IV uomo: Batta. VAR: Kajtazovic (Slovenia). Assistente VAR: Bastien (Francia).

Dove vedere Slavia Praga-Roma in tv

Slavia Praga-Roma in diretta tv grazie a i canali digitali di DAZN (canale 214 del satellite), sia su Sky sui canali Sky Sport Arena (numero 204) e Sky Sport (numero 253 del satellite). Sarà Edoardo Testoni a commentare Slavia Praga-Roma per DAZN, mentre su Sky telecronaca affidata a Riccardo Gentile e Giancarlo Marocchi.

Mojmír Chytil ha segnato il primo gol per lo Slavia Praga nella sua ultima partita casalinga dell’UEL. Tuttavia, è interessante notare che ha segnato per ultimo in cinque delle sei partite in cui ha segnato in questa stagione.

Dove vedere Slavia Praga-Roma streaming

Slavia Praga-Roma streaming gratis per gli abbonati con DAZN che permette la visione anche sul proprio sito ufficiale. Mentre per gli abbonati Sky c’è a disposizione la piattaforma Sky Go. Basterà collegarsi da pc o dispositivi mobili come smartphone e tablet. Il match sarà visibile anche su Now il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Romelu Lukaku ha segnato nella vittoria per 2-0 della Roma nella partita di ritorno dell’UEL e ha stabilito un record personale segnando in 14 partite consecutive di UEL.

Slavia Praga-Roma Streaming online, quali alternative?



La sfida non sarà disponibile in alternativa Slavia Praga-Roma Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.