La Juventus si prepara a un altro rinnovo di contratto

Tra i periodi di mercato, i club di solito si affrettano a rinnovare i propri giocatori. Nelle ultime settimane abbiamo visto giocatori come Eduardo Camavinga, Vinícius, Rodrygo e Fede Valverde andranno a prolungare i loro contratti. Tra questi “giocatori famosi” abbiamo anche Manuel Locatelli, centrocampista 25enne e attuale stella della Juventus, che ha rinnovato il suo contratto in bianconero fino al 2028, con l’ingaggio che passa da 2,8 a 3,3 milioni di euro netti a stagione.

Adesso i bianconeri vogliono dare forma a un altro rinnovamento. Costruire una squadra competitiva per il futuro, la Vecchia Signora è pronta a rinnovare anche Nicolò Fagioli. A 22 anni, il centrocampista italiano, squalificato per scommesse fino a maggio 2024, è una delle promesse del bianconeri.

Svincolato nel 2026, la Juventus spera di prolungare il contratto di Fagioli fino a giugno 2028, come sottolinea Nicolò Schira. Inoltre, lo stipendio del transalpino salirà alle stelle 1,5 milioni di euro certo, una cifra non trascurabile per il piacentino, ora concentrato su allenamento e recupero per essere a disposizione non appena la sanzione verrà revocata.