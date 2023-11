Douglas Costa pensa tornare alla Juventus, Arabia Saudita può aspettare

CALCIOMERCATO JUVE – La Juventus continua a scandagliare il mercato per dare ulteriore impulso alla realizzazione del progetto guidato da Massimiliano Allegri. Ritorna così sulla scena il percorso di una vecchia conoscenza, Douglas Costa (33 anni). Dopo aver terminato il suo viaggio nel Los Angeles Galaxy, gode della carta della libertà.

Concluso il suo percorso nella Major League Soccer (MLS), l’attaccante brasiliano starebbe affrontando i relativi colloqui con il bianconeri. Almeno questo è quanto emerge dalle informazioni del giornalista Mirko Di Natale. In questo momento la Vecchia Signora starebbe valutando pro e contro del ritorno del brasiliano.

Douglas Costa, giocatore brasiliano, potrebbe quindi rappresentare un’occasione vantaggiosa per la Juve, che potrebbe riportarlo nel suo team per sei mesi senza costi di trasferimento e con un salario minimo. Il giocatore è disposto ad accettare questa offerta e ad aspettare di guadagnare diversi milioni di euro all’estero in Arabia Saudita. La Juve sta ancora valutando la proposta e il giocatore prenderà una decisione dopo la sua vacanza in Arabia Saudita.