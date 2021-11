JUVENTUS-FIORENTINA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Juventus-Fiorentina Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:00 di oggi sabato 6 novembre 2021, la Juventus di Massimiliano Allegri riceve la visita della Fiorentina di Italiano allo Stadium di Torino: match valido per la 12a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Fiorentina streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Juventus-Fiorentina Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



La Fiorentina è imbattuta nelle ultime due gare contro la Juventus in Serie A (1V, 1N) e non riesce a collezionare tre risultati utili di fila contro i bianconeri in campionato dal 2008 (quattro consecutivi in quel caso). Una delle sette vittorie della Fiorentina in Serie A a Torino contro la Juventus (in 82 confronti) è arrivata proprio nella scorsa stagione: i viola non sono mai riusciti a vincere due gare di fila di campionato in trasferta contro i bianconeri.

Juventus (4-4-2): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Paulo Dybala, Alvaro Morata. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Pinsoglio, Bonucci, Rugani, L Pellegrini, Rabiot, Arthur, McKennie, Kulusevski, Kaio Jorge. Indisponibili: De Sciglio, Kean, Szczesny. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Fiorentina (4-3-3): P Terracciano; Odriozola, Milenkovic, M Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara. Allenatore Italiano. A disposizione in panchina: Rosati, Venuti, Terzic, Nastasic, Igor, Amrabat, Benassi, Duncan, Maleh, Sottil, Egharevba, Cerofolini. Indisponibili: Dragowski, Gonzalez, Kokorin, Pulgar. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bonaventura, M Quarta, Odriozola.

Arbitro: Simone Sozza della sezione di Seregno. Guardalinee: Alassio, Mondin. Quarto Uomo: Massimi. VAR: Di Paolo. AVAR: Baccini.

Juventus-Fiorentina in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La telecronaca sarà curata da Edoardo Testoni, commento tecnico affidato a Massimo Ambrosini.

Allegri (Juve) su Cuadrado, Locatelli e McKennie: “Cuadrado sta bene, negli ultimi anni ha fatto ottime cose e ha giocato tanto, domani valutiamo chi giocherà davanti. Locatelli e McKennie sono cresciuti molto. Weston ora è più ordinato in campo e ha anche 2-3 situazioni favorevoli a partita, sta molto bene”.

Allegri (Juve): “La Fiorentina ha tre punti più di noi, ha giocatori tecnici, sfrutta tutto il campo e ha un allenatore molto bravo che. Servirà una partita giusta, tecnicamente e difensivamente, cercando di fare meglio rispetto alle ultime due partite di campionato”.

Video Juventus-Fiorentina 0-3, l’ultima volta allo Stadium di Torino