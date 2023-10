Union Berlino-Napoli: Fischer riconosce la forza dei ragazzi di Garcia

Il tecnico dell’Union Berlino, Urs Fischer, si prepara alla sfida di Champions League contro il Napoli in casa. Nonostante i risultati negativi recenti, Fischer invita la squadra a mantenere fiducia e ad affrontare il Napoli con determinazione. Fischer riconosce la forza del Napoli di Garcia e sottolinea l’importanza di migliorare la solidità difensiva e l’efficienza negli uno contro uno.

Il tecnico tedesco si preoccupa del momento difficile dell’Union Berlino, ma sottolinea l’importanza del sostegno della società e dell’impegno per ottenere risultati positivi:

“Tutti siamo responsabili di questa situazione, come anche Bonucci e Gosens che si sono integrati perfettamente nella squadra. Bonucci non ha fatto neanche la preparazione e in una situazione difficile subito è stato messo a giocare. Di Gosens sono abbastanza soddisfatto ma non contento al cento per cento”.