FIORENTINA EMPOLI Streaming Online, dove vedere Gratis in TV: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Fiorentina-Empoli Streaming. Posticipo che chiude la 9a giornata di Serie A 2023/24 e che si gioca oggi lunedì 23 ottobre 2023 all’Artemio Franchi di Firenze, con calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero in italiano, scopri di seguito come.

La Fiorentina ha avuto un buon inizio di stagione in Serie A, trovandosi in posizione di qualificazione alla Champions League dopo otto giornate. Hanno ottenuto 17 punti, gli stessi della Juventus e a quattro punti dal primo posto occupato dal Milan. L’Empoli, invece, si trova in lotta per non retrocedere, avendo ottenuto solo quattro punti nelle ultime tre partite dopo cinque sconfitte consecutive. Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra Italiano e Andreazzoli? Di seguito dove vedere streaming Fiorentina-Empoli gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Fiorentina-Empoli Streaming, presentazione match e probabili formazioni



La Fiorentina ha raggiunto almeno 17 punti dopo otto partite per la terza volta nella storia, ma non è mai arrivata a 20 punti nelle prime nove partite. L’Empoli è l’unica squadra del campionato che non ha ancora segnato nel secondo tempo, mentre la Fiorentina ha subito otto gol su undici totali in questa fase di gioco.

Il pressing dell’Empoli ha prodotto l’interruzione alta di 131 sequenze degli avversari in questo campionato: gli Azzurri sono primi in questa graduatoria; la Fiorentina in questa Serie A è quarta con 109 interruzioni alte.

La Fiorentina giocherà con Nzola in attacco, supportato da Gonzalez, Bonaventura e Ikoné. Duncan farà coppia con Arthur a centrocampo e Christensen sarà disponibile per la squadra. Nel frattempo, Andreazzoli schiererà Cambiaghi dietro Cancellieri e Caputo, con Cacace come terzino sinistro e Caprile che potrebbe prendere il posto di Berisha in porta.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. Allenatore: Italiano.

A disposizione in panchina: Christensen, Martinelli, Ranieri, Dalle Mura, Comuzzo, Barak, Maxime Lopez, Mandragora, Infantino, Ikoné, Beltran, Sottil, Kouamé. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Castrovilli, Mina, Dodò, Pierozzi, Biraghi.

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Cancellieri, Cambiaghi; Caputo. Allenatore: Andreazzoli.

A disposizione in panchina: Perisan, Caprile, Shpendi, Kovalenko, Gyasi, Guarino, Bereszynski, Fazzini, Ranocchia, Destro, Maldini, Bastoni, Baldanzi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Pezzella, Ismajli, Shpendi, Kovalenko.

Arbitro: Federico Dionisi di L’Aquila.

Fiorentina ed Empoli hanno pareggiato in entrambe le partite dello scorso campionato (0-0 al Castellani e 1-1 al Franchi) e soltanto una volta hanno impattato in tre gare consecutive di Serie A: nel periodo tra il 1987 e il 1988 (in quel caso una volta 1-1 e due 0-0).

Fiorentina-Empoli in TV, che canale?



Fiorentina-Empoli in tv con DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport (numero 251), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Su DAZN sarà Gabriele Giustiniani ad effettuare la telecronaca, coadiuvato da Manuel Pasqual al commento tecnico. Maurizio Compagnoni e Nando Orsi, invece, saranno i telecronisti Sky.

La Fiorentina ha guadagnato almeno 17 punti dopo le prime otto gare di Serie A per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria (nel 1998/99 e nel 2015/16 con 18 punti in entrambe le occasioni); in nessuno dei due casi è mai arrivata a 20 nelle prime nove (con una vittoria sull’Empoli, questo sarebbe nuovo record del club viola dal 1994/95).

Fiorentina-Empoli Streaming Gratis in Italiano



Fiorentina-Empoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e SkyGo, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Disponibile anche su piattaforma NOW dove per guardare Fiorentina-Empoli in streaming bisognerà acquistare il Pass Sport.

L’Empoli ha raccolto solo quattro punti finora: nelle tre occasioni in cui ha collezionato meno di sette punti nell’era dei tre punti a vittoria (quindi in caso di mancata vittoria a Firenze) nelle prime nove gare di un campionato di Serie A, è sempre poi retrocessa a fine campionato (2018/19, 2016/17 e 2003/04).

Fiorentina-Empoli Streaming alternative valide?

