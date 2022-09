ATALANTA-TORINO Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove guardare Online: Facebook Video DAZN Youtube o SKY Live?

Dove vedere Diretta Atalanta-Torino Streaming senza Rojadirecta. Il primo turno infrasettimanale valido per la 4a giornata di Serie A si chiude con due partite: Bologna-Salernitana e Atalanta-Torino. Allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo arriva il Torino: fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane di oggi giovedì 1° settembre 2022. Chi vincerà questa sera la sfida tecnica tra Gian Piero Gasperini e Ivan Juric? Di seguito dove vedere Atalanta-Torino streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Atalanta-Torino Streaming, presentazione match e probabili formazioni



I nerazzurri di Gian Piero Gasperini, dopo aver superato la Sampdoria (2-0) e pareggiato in casa contro il Milan, hanno battuto di misura l’Hellas Verona grazie alla rete di Koopmeiners in apertura di ripresa. Stesso percorso per i granata di Ivan Juric: doppio successo per 2-1 a Monza e Cremona, in mezzo lo 0-0 in casa contro la Lazio. Di seguito le nostre probabili formazioni:

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Ederson; Lookman, Zapata. Allenatore Gian Piero Gasperini. A disposizione in panchina: Sportiello, Rossi, Ruggeri, Scalvini, Soppy, Zappacosta, Zortea, Malinovskyi, Muriel, Boga, Pasalic, Hojlund.

Torino (3-4-1-2): V Milinkovic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Aina, Linetty, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Lukic; Sanabria. Allenatore Juric. A disposizione in panchina: Berisha, Gemello, Buongiorno, Bayeye, Lazaro, Ilkhan, Adopo, Radonjic, Pellegri.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Guardalinee: Perotti e Di Iorio. 4° Uomo: Sacchi. VAR: Marini. Assistente VAR: Rossi.

Il Torino è la squadra contro cui Luis Muriel ha fornito più assist in Serie A (cinque) – più in generale il colombiano dell’Atalanta ha preso parte a 13 reti contro i granata e contro nessun’altra formazione ha fatto meglio nel torneo.

Atalanta-Torino in TV al posto di Rojadirecta Canale



Atalanta-Torino in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Atalanta-Torino sarà raccontata su DAZN da Gabriele Giustiniani, con il commento tecnico affidato a Manuel Pasqual. Gli abbonati a Sky e DAZN che hanno attivato il servizio ZONA DAZN potranno seguire Atalanta-Torino in diretta tv anche sul canale numero 214 di Sky.

Atalanta-Torino Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Atalanta-Torino streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Atalanta-Torino Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Atalanta-Torino non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlo TV o RojadirectaTV.