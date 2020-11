Benevento-Spezia Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV: dove vedere il match con Table PC e Cellulare

Dove vedere Diretta Benevento Spezia Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18 italiane di oggi sabato 7 novembre 2020, si gioca Benevento Spezia in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming live e diretta tv.

Diretta Benevento Spezia Streaming, prestanzione match.

Sfida salvezza allo Stadio Ciro Vigorio tra le due neopromosse Benevento e Spezia nel 7° turno di Serie A. Nella Serie B 2019/2020 Benevento e Spezia si sono incontrate per la prima volta ad ottobre, con Tello che ha portato ai campani i tre punti in trasferta. Nel secondo match, al ritorno, 3-1 per la squadra di Inzaghi, vincitrice grazie a Impronta, Moncini e Viola, abili a rimontare il goal di Gyasi. Arbitro Aureliano.

Benevento Spezia in Diretta TV.

Benevento Spezia sarà trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e Sky Sport (canale 251 del satellite).

La gara tra Benevento e Spezia si giocherà allo Stadio Ciro Vigorio di Benevento sabato 7 novembre 2020 alle ore 18. Non ci saranno i tifosi nemmeno per il settimo turno di Serie A.

Benevento Spezia Streaming alternativa a Rojadirecta.

Benevento Spezia sarà disponibile in streaming live sul sito internet di SkyGo (link skygo.

sky.it) che è gratis per gli abbonati, raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita di calcio non verrà trasmessa in chiaro.

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con NowTV (link www.nowtv.it). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Le probabili formazioni di Benevento Spezia:

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; R. Insigne, Sau; Lapadula.

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Deiola, Ricci, Pobega; Agudelo, Nzola, Gyasi.

Alternative per vedere Benevento Spezia in diretta streaming gratis?

Altre forme per vedere Benevento Spezia non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. L’unica alternativa potrebbe essere YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.