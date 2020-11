CAGLIARI SAMPDORIA Streaming Gratis info ROJADIRECTA Facebook YouTube, dove vederla: DAZN o SkyGo?

Dove vedere Diretta Cagliari Sampdoria Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta: Video Serie A 7a giornata. Alle ore 15 italiane di sabato 7 novembre 2020, si gioca Cagliari Sampdoria in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie su questo match.

Cagliari Sampdoria Streaming, presentazione match.

Settimo turno di Serie A, alla Sardegna Arena si gioca Cagliari-Sampdoria. Un match essenziale per entrambe, desiderose di avvicinarsi alla zona più importante, per divenire sorpresa di questo avvio stagionale. Tre punti, attualmente, separano le due squadre. Arbitro Ayroldi.

Cagliari Sampdoria Live Streaming Gratis Link e Diretta TV.

Cagliari Sampdoria viene trasmessa in diretta tv con i canali di Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Cagliari Sampdoria non viene trasmessa in chiaro.

La gara tra Cagliari e Sampdoria, Di Francesco contro Ranieri, verrà disputata alla Sardegna Arena l’8 novembre 2020 alle ore 15: match in programma in quel di Cagliari, senza tifosi.

La partita sarà disponibile in streaming live su SkyGo (link skygo.sky.it/), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Le formazioni di Cagliari Sampdoria che speriamo di vedere in campo.

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con NowTV (link www.nowtv.it). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Ounas, Joao Pedro, Nandez; Simeone.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella.

Altre forme per vedere Cagliari Sampdoria non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Cagliari Sampdoria potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.