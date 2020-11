⚽ ROJADIRECTA Cagliari-Sampdoria Benevento-Spezia Parma-Fiorentina, dove vedere Streaming Partite Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi sabato 7 novembre 2020, dove spiccano Cagliari-Sampdoria, Benevento-Spezia, Parma-Fiorentina, per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A.

13:30 Everton-Manchester United (Premier League) – Sky Sport Football

14:00 Cosenza-Brescia (Serie B) – Dazn

14:00 Cremonese-Vicenza (Serie B) – Dazn

14:00 Monza-Frosinone (Serie B) – Dazn

14:00 Pisa-Ascoli (Serie B) – Dazn e Dazn1

14:00 Pordenone-Chievo (Serie B) – Dazn

14:00 Huesca-Eibar (Liga) – Dazn.

15:00 Streaming Cagliari-Sampdoria (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

L’unico dubbio per Di Francesco sembra legato al ballottaggio Ounas-Sottil, per il resto si va verso la conferma del 4-2-3-1 consolidato. Keita si è fermato in allenamento per un fastidio muscolare ed è out. Candreva è pienamente recuperato e potrebbe anche partire dal 1′, ma difficilmente Ranieri rinuncerà a Jankto.

Streaming Cagliari Sampdoria con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

15:00 Giana Erminio-Piacenza (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Grosseto-Carrarese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Cesena-Fermana (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Gubbio-Triestina (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Cavese-Ternana (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Fano-Sudtirol (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Carpi-Legnago (Serie C) – Eleven Sports.

16:00 Empoli-Reggina (Serie B) – Dazn

16:00 Crystal Palace-Leeds (Premier League) – Sky Sport Football

16:15 Barcellona-Betis (Liga) – Dazn

17:00 Bordeaux-Montpellier (Ligue 1) – Dazn.

18:00 Streaming Benevento-Spezia (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Con Caprari out per squalifica, Inzaghi darà spazio dal 1′ a Sau, al fianco di Insigne e Lapadula. Ballottaggio Bastoni-Marchizza per la difesa, mentre in avanti dovrebbero rivedersi dal 1′ sia Agudelo sia Gyasi, rispettivamente al posto d Farias e Verde.

Streaming Benevento Spezia con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

18:00 Mjondalen-Stromsgodset (Eliteserien) – Eurosport Player

18:30 Chelsea-Sheffield United (Premier League) – Sky Sport Football

18:30 Borussia Dortmund-Bayern (Bundesliga) – Sky Sport Uno

18:30 Siviglia-Osasuna (Liga) – Dazn

18:30 Renate-Lecco (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Brann-Haugesund (Eliteserien) – Eurosport Player.

20:45 Streaming Parma-Fiorentina (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Bruno Alves torna disponibile e potrebbe essere subito titolare. Out Cornelius, il suo posto al fianco di Gervinho sarà preso da Inglese. Iachini perde Callejon risultato positivo al Covid. Senza lo squalificato Martinez Quarta, Iachini potrebbe scegliere il 4-3-1-2 con Bonaventura dietro a Kouame e Ribery.

Diretta Parma Fiorentina con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

20:45 Pergolettese-Pro Vercelli (Serie C) – Eleven Sports

21:00 West Ham-Fulham (Premier League) – Sky Sport Football

21:00 PSG-Rennes (Ligue 1) – Dazn

21:00 Atletico Madrid-Cadice (Liga) – Dazn.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.