SAMPDORIA JUVENTUS Streaming Gratis: info Rojadirecta Diretta YouTube Facebook con Cellulare Tablet PC

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Sampdoria Juventus Streaming (senza Rojadirecta) Video Gratis Serie A Turno 17.

Alle ore 18:55 di mercoledì 18 dicembre 2019, si gioca Sampdoria Juventus in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match della 17a giornata di Serie A di calcio italiano.

Diretta Sampdoria Juventus Streaming, presentazione match.

La sfida di Marassi tra Sampdoria e Juventus apre la 17esima giornata di Serie A. I blucerchiati vengono dal derby vinto ai danni del Genoa grazie al gol di Gabbiadini e cercano i 3 punti per guadagnare terreno dalla zona retrocessione. I bianconeri, dal canto loro, dopo il successo ai danni dell’Udinese ed il contemporaneo stop dell’Inter a Firenze hanno raggiunto proprio i nerazzurri in vetta alla classifica, posizione che vogliono mantenere vincendo la sfida in programma questa sera.

Sampdoria Juventus Streming e Diretta TV.

Sampdoria Juventus viene trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Sampdoria e Juventus si sono incontrate a Marassi 61 volte nella storia della Serie A a girone unico: bilancio sorprendentemente equilibrato, con 21 successi dei blucerchiati, 18 pareggi e 22 vittorie della Juventus, l’ultima delle quali nel girone di ritorno della stagione 2016/1017 grazie ad un gol di Cuadrado al 7′ del primo tempo.

Sampdoria Juventus Streaming.

Sampdoria Juventus sarà disponibile in streaming live su Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Alternative per vedere Sampdoria Juventus in diretta streaming gratis?

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.non viene trasmessae nemmeno su

Altre forme per vedere Sampdoria Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Sampdoria Juventus potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.

Sampdoria Juventus, le probabili formazioni.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Murillo, Colley, Ferrari, Murru; De Paoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore Ranieri. Indisponibili: Bereszynski, Bertolacci, Barreto, Bonazzoli. Squalificati: Vieira.

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri. Indisponibili: Khedira, Chiellini. Squalificati: Bentancur.

Arbitro: Rocchi di Firenze.